В УФСИН назвали удовлетворительным состояние Навального

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Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия находящегося в колонии в Покрове Навального, которого мучают "сильные боли в спине" и который "не может на ногу наступать".

"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осуждённых проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы УФСИН.

Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.

Ранее из документа 235-го Гарнизонного военного суда стало известно, что осужденный находится в покровской колонии.

Позднее в Instagram-аккаунте Навального появилось сообщение от его имени, в котором было указано, что тот находится в секторе усиленного контроля, "никакого насилия и даже намека на него пока не видел" и "не припомнит места, где все разговаривают настолько вежливо".

У осужденного в колонии по закону нет возможности делать посты в социальных сетях, но он может передавать тексты для публикации через адвокатов.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании " Ив Роше " и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".