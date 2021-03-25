В Мексике нашли груз с поддельной вакциной «Спутник V»

17 марта в аэропорту города Кампече на борту самолета Cessna были обнаружены 1062 контейнера, в которых, предположительно, находились дозы «Спутника V».

Вчера британская компания YouGov представила результаты опрос более 9,4 тысячи жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии о вакцинах против коронавирусной инфекции. Согласно им, «Спутник V» — наиболее узнаваемая из них, а Россия вызывает наибольшее доверие как производитель вакцины.