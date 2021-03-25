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Экипаж самолета с поддельным "Спутником V" скрылся от властей в Мексике

Артём Кульша
5 часов назад
На борту самолета в Мексике был обнаружен груз с дозами вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба местной Генеральной прокуратуры.
В Мексике нашли груз с поддельной вакциной «Спутник V»
Фото: ReutersReuters
17 марта в аэропорту города Кампече на борту самолета Cessna были обнаружены 1062 контейнера, в которых, предположительно, находились дозы «Спутника V».
Воздушное судно должно было перевозить семерых уроженцев Гондураса.
Сотрудники таможни изъяли контейнеры и попросили сотрудников миграционной службы разместить пилота и пассажиров в отеле. Гондурасцы успели скрыться.
В настоящее время Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков анализирует содержимое контейнеров. По итогам исследования Генпрокуратура возбудит дело.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина обладает эффективностью 91,6%. Ее применение одобрено в 56 странах, в том числе в Мексике и Гондурасе.
Вчера британская компания YouGov представила результаты опрос более 9,4 тысячи жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии о вакцинах против коронавирусной инфекции. Согласно им, «Спутник V» — наиболее узнаваемая из них, а Россия вызывает наибольшее доверие как производитель вакцины.
Происшествия,Министерство обороны,Генпрокуратура РФ,Мексика,
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