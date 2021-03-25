«Били и связывали на шесть часов»: россиянка истязала 2-летнего сына

Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появилось видео, на котором женщина бьет по голове лежащего в кроватке малыша и пытается насильно накормить его смесью из бутылочки. Журналисты выяснили, что на записи 28-летняя жительница села Бор Екатерина Филиппова
. У ее сына был диагностирован ДЦП, ребенок из-за атрофированных мышц не может стоять на ножках, плохо ест и мать это постоянно выводило из себя. Полуторагодовалого малыша и старшего ребенка Филипповой изъяли органы опеки. В отношении нее было заведено уголовное дело об истязании малолетнего.