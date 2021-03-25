«Били и связывали на шесть часов»: россиянка истязала 2-летнего сына

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По данным ведомства, в марте 2020 года 21-летней Евгения Кабельская поссорилась со своей матерью, взяла сына и уехала к многодетной знакомой Гульмире Букеновой в аул Коянбай.

Там она била ребенка и связывала ему веревкой ноги и руки за спиной. Также поступала и ее знакомая, отмечает следствие.

«Ребенок в связанном положении был ограничен в движении от получаса до шести часов. Кабельская плохо кормила мальчика, не стирала детскую одежду, длительное время не меняла сыну подгузники и не купала, что негативно сказывалось на его здоровье. Кроме того, обвиняемые, зная о том, что малолетние дети Букеновой щипают, царапают и кусают сына Кабельской, чем причиняют ему боль, не обращали на это внимание», - говорится в сообщении.

В итоге 29 августа 2020 года избитого мальчика увидела пришедшая с проверкой счетчиков контролер АО «Омскоблводопровод» и обратилась в полицию. Ребенка у Кабельской изъяли, несмотря на то, что она попыталась сбежать с ним в Москву. Сейчас мальчик живет у родственников со стороны отца.

В ходе следствия Кабельская вину признала полностью, Букенова вину не признала. Обеим женщинам предъявлено обвинение в истязании малолетнего. Дело передано в суд.