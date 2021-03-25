Экипаж самолета с поддельным "Спутником V" скрылся от властей в Мексике

На прошлой неделе власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". В судне находились семь гондурасцев.

Накануне с заявлением о задержанном самолете выступила гондурасская компания Grupo Karim. В компании признали, что хотели доставить для своих сотрудников вакцину от коронавируса, однако отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны.