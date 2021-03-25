Шпигель считает дело «чистым заказом», так как некоторое время к нему обращался некий правоохранитель, который после участвовал в его задержании, и предлагал поделиться контрольным пакетом акций.

По словам предпринимателя, сейчас он очень плохо себя чувствует, а имеющиеся у него заболевания попадают под третье постановление правительства и препятствуют его содержанию под стражей.