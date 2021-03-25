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Шпигель допустил смерть в СИЗО и заявил о желании правоохранителей отнять его бизнес

Свободные новостииещё 4
2 часа назад
Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель в интервью «Коммерсанту» заявил, что сформированное дело полностью политическое и направлено против него, а не в отношении Пензенского губернатора.
Шпигель считает дело «чистым заказом», так как некоторое время к нему обращался некий правоохранитель, который после участвовал в его задержании, и предлагал поделиться контрольным пакетом акций.
«Он мне предлагал «крышу» и говорил, что мне нужно отдать контрольный пакет моего бизнеса. Ведь вы знаете, весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками, и только «Биотэк» был ни под кем»,— рассказал Шпигель, добавив, что в том разговоре он отказался делиться бизнесом и отказался от «крыши».
По словам предпринимателя, сейчас он очень плохо себя чувствует, а имеющиеся у него заболевания попадают под третье постановление правительства и препятствуют его содержанию под стражей.
«Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру»,— заявил предприниматель, допустив вариант со смертью в СИЗО.
Также Шпигель заметил, что не давал взятку губернатору Пензенской области Ивану Белозерову и часы, которые фигурируют в деле, были просто новогодним подарком.
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