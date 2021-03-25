«Он мне предлагал «крышу» и говорил, что мне нужно отдать контрольный пакет моего бизнеса. Ведь вы знаете, весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками, и только «Биотэк» был ни под кем»,— рассказал Шпигель, добавив, что в том разговоре он отказался делиться бизнесом и отказался от «крыши».
«Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру»,— заявил предприниматель, допустив вариант со смертью в СИЗО.