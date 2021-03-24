Сотрудников склада в Москве избили клиенты

Московский бизнесмен Александр Чекрыжов заявил, что клиенты его компании «Склад-24» ворвались в её офис и избили сотрудников. Предприниматель уверяет, что полиция приехала уже в конце конфликта и даже не пыталась задержать агрессоров.

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Чекрыжов рассказал, что ответственность за избиение сотрудников несёт бизнесмен из Барнаула Владимир Тартышных. Он арендовал у «Склада-24» несколько помещений для хранения вещей. У Тартышных накопился крупный долг за аренду, на напоминания об оплате он реагировал оскорблениями и угрозами.

1 марта сотрудник компании позвонил и вновь напомнил о необходимости оплатить задолженность, на что в ответ услышал угрозы, оскорбления и обещание приехать разобраться. Содержание разговора было сообщено руководству, которое вызвало полицию. Через полчаса он выполнил свое обещание, — сообщил Чекрыжов порталу «Ридус».

Тартышных взял с собой приятеля и приехал выяснять отношения. Они начали избивать офисных работников, сопровождая свои действия угрозами. По словам Чекрыжова, буйный клиент показывал бумаги, якобы доказывающие его статус советника ФСБ , и обещал закрыть компанию навсегда.

Правоохранители прибыли, когда нападавшие уже покидали помещение. Глава компании заявил, что полицейские предложили потерпевшим самостоятельно явиться в отделение и написать заявления, а в отношении агрессивного клиента и его напарника никаких действий не предприняли.

Сотрудники отправились в травмпункт, где все были отправлены на больничный, а у одного обнаружили перелом носа. Было подано несколько заявлений в ОВД «Войковское», которые далее были переданы для проверки участковому, — рассказал Чекрыжов.

Возбуждать дело полиция официально отказалась, о чём предпринимателю стало известно от участкового. Бизнесмен признался, что опасный должник до сих пор не успокоился. Тартышных и после налёта звонит в офис с угрозами и оскорблениями. Среди прочего, он обещал «заставить отжиматься в Следственном комитете » всех сотрудников склада. Чекрыжов намерен обратиться в вышестоящие инстанции, чтобы добиться «честного и справедливого» рассмотрения заявлений об избиении.

Владимир Тартышных владеет компанией «Клас», которая является поставщиком ГУ МВД по Алтайскому краю. По данным из открытых источников, у фирмы есть задолженность по налогам, её операции по счетам приостановлены.