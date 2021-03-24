Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость - разница составила более 5 млн рублей, - предприниматель отказался от невыгодной для него сделки, уточнили в пресс-службе.
56-летний Гетманов - выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина, кадровый военный, офицер запаса. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран". По окончании военной службы более 20 лет (с 1995 г. по 2017 г.) руководил майкопским предприятием "Монтаж", был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Член партии "Единая Россия"
. Гетманов был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.