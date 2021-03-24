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Спасатели вытащили лыжника из Москвы-реки в районе Коломенской набережной

Агентство «Москва»
2 часа назад
В районе Коломенской набережной спасатели вытащили из Москвы-реки лыжника, обогрели его и напоили горячем чаем. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.
Провалившегося под лед лыжника спасли в Москве
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвыпресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы
«Сегодня в 12:10 на поисково-спасательную станцию «Кожухово» поступила информация о человеке в воде в районе Коломенской набережной, д. 8. По «Спасательной тревоге» к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей. В 150 м от берега в 12:16 с поверхности воды на борт СВП «Славир-9» поднят мужчина в одежде, с лыжами, вызвана бригада скорой помощи. Доставлен на ПСС, обогрет, напоен горячим чаем. В 13:05 осмотрен прибывшей медицинской бригадой, но от госпитализации отказался и был отправлен домой с прибывшими родственниками», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что место происшествия находилось в 3,7 км м от поисково-спасательной станции - вне зоны ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
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