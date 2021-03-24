Провалившегося под лед лыжника спасли в Москве

«Сегодня в 12:10 на поисково-спасательную станцию «Кожухово» поступила информация о человеке в воде в районе Коломенской набережной, д. 8. По «Спасательной тревоге» к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей. В 150 м от берега в 12:16 с поверхности воды на борт СВП «Славир-9» поднят мужчина в одежде, с лыжами, вызвана бригада скорой помощи. Доставлен на ПСС, обогрет, напоен горячим чаем. В 13:05 осмотрен прибывшей медицинской бригадой, но от госпитализации отказался и был отправлен домой с прибывшими родственниками», - говорится в сообщении.