Провалившегося под лед лыжника спасли в Москве

В районе Коломенской набережной спасатели вытащили из Москвы-реки лыжника, обогрели его и напоили горячем чаем. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.