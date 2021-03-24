На западе Москвы прорвало трубу с горячей водой

В результате ЧП кипяток выливался на проезжую часть, что привело к затруднению движения по Большой Дорогомиловской улице по направлению из центра.

В середине марта, как сообщал «Рамблер», неподалеку от корпуса 906 в 9-м микрорайоне в Зеленограде произошел прорыв трубы горячей воды. В результате этого в дорожном покрытии образовался провал площадью около 10 квадратных метров. Два припаркованных авто частично провалились в яму — одна машина ушла в нее правым боком, а вторая зависла над ней одним колесом.