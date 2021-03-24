На западе Москвы прорвало трубу с горячей водой

В Москве
произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщает
«Интерфакс».
Инцидент имел место в районе дома 3 на 1-й Бородинской улице неподалеку от торгового центра «Европейский».
Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стало повреждение стальной трубы горячего водоснабжения диаметром 800 миллиметров.
В результате ЧП кипяток выливался на проезжую часть, что привело к затруднению движения по Большой Дорогомиловской улице по направлению из центра.
Предварительно, в результате прорыва никто не пострадал. Прорыв был ликвидирован в течение примерно получаса.
«Отключений потребителей не было», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный собеседник.
В середине марта, как сообщал «Рамблер», неподалеку от корпуса 906 в 9-м микрорайоне в Зеленограде произошел прорыв трубы горячей воды. В результате этого в дорожном покрытии образовался провал площадью около 10 квадратных метров. Два припаркованных авто частично провалились в яму — одна машина ушла в нее правым боком, а вторая зависла над ней одним колесом.