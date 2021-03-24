Мать «девочки-маугли» раскрыла подробности жизни дочери

По словам матери девочки, которую нашли в истощенном состоянии в подмосковном Талдоме , она регулярно оставляла дочь с сожителем на четыре-пять дней и не знает, что с ней было в это время. Видеозапись допроса женщины опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

«Рамблер» писал, что полицейские обнаружили в одном из частных домов Подмосковья маленькую девочку, которая жила в антисанитарии, была без одежды и сильно истощена. По данным СМИ, шестилетний ребенок жил с 19-ю кошками, ел кошачий корм, отзывается на «кис-кис» и может передвигаться только на четвереньках.

По словам матери девочки, она оставляла свою дочь с сожителем, иногда на четыре-пять дней.

«За ней присматривал Александр», - утверждает женщина.

Она подчеркнула, что не знает, что было с ребенком в дни ее отсутствия, однако, когда она «приезжала проверять, что происходит», мужчина из дома практически не выходил.