Мать «девочки-маугли» раскрыла подробности жизни дочери

По словам матери девочки, которую нашли в истощенном состоянии в подмосковном Талдоме
, она регулярно оставляла дочь с сожителем на четыре-пять дней и не знает, что с ней было в это время. Видеозапись допроса женщины опубликовал
Telegram-канал LIFE SHOT.
«Рамблер» писал, что полицейские обнаружили в одном из частных домов Подмосковья маленькую девочку, которая жила в антисанитарии, была без одежды и сильно истощена. По данным СМИ, шестилетний ребенок жил с 19-ю кошками, ел кошачий корм, отзывается на «кис-кис» и может передвигаться только на четвереньках.
По словам матери девочки, она оставляла свою дочь с сожителем, иногда на четыре-пять дней.
«За ней присматривал Александр», - утверждает женщина.
Она подчеркнула, что не знает, что было с ребенком в дни ее отсутствия, однако, когда она «приезжала проверять, что происходит», мужчина из дома практически не выходил.
Мать девочки также рассказала, что сама нигде не училась и никогда не ходила в школу, а местом рождения у нее в документах указана Москва.