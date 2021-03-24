Россиянка выпрыгнула с сыном из окна в попытке спастись от мужа

Жительница Москва выпрыгнула с сыном из окна в попытке спастись от мужа, который угрожал им ножом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Прошедшей ночью житель житель одного из домов в 1-м Кирпичном переулке употреблял алкогольные напитки в своей квартире на втором этаже. В какой-то момент он взял нож и стал угрожать им своей жене и 14-летнему сыну. В попытке спастись женщина и подросток выпрыгнули из окна. В результате падения первая сломала пятку, второй получил ушибы.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в районе остановки «Ай-Даниль» на Ялтинской трассе в Ялте водитель микроавтобуса в ходе ссоры с женой заблокировал двери и поджог канистру с бензином. Женщина через окно на ходу выпрыгнула из горящей машины. Она получила ожоги и травмы. Ее муж остался внутри автомобиля и погиб.