Учебная граната взорвалась у учителя в дагестанской школе

По имеющимся данным, инцидент произошёл 23 февраля около 16:10 дня во время урока ОБЖ в школе 10. Педагог в этот момент показывал гранату детям и выкрутил запал. Мужчина, которому, по разным данным, 36 или 37 лет, был госпитализирован, передаёт ТАСС.