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Учебная граната взорвалась в руках учителя в дагестанской школе

News.ruиещё 4
4 часа назад
Запал учебной гранаты РГД-5 взорвалась в руках учителя одной из школ Хасавюрта. Дети не пострадали, однако мужчине оторвало фаланги четырёх пальцев, сообщили информагентства и Telegram-каналы со ссылкой на источники в экстренных службах Дагестана.
Учебная граната взорвалась у учителя в дагестанской школе
Фото: WikipediaWikipedia
По имеющимся данным, инцидент произошёл 23 февраля около 16:10 дня во время урока ОБЖ в школе 10. Педагог в этот момент показывал гранату детям и выкрутил запал. Мужчина, которому, по разным данным, 36 или 37 лет, был госпитализирован, передаёт ТАСС.
По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия скобу, корпус учебно-имитационного взрывателя и кольцо.
Вместе с тем, официальных подтверждения этого ЧП не поступал.
Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения неизвестного мужчины на отделение банка. Злоумышленник похитил 2,6 млн рублей, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Республика Дагестан,Хасавюрт,
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