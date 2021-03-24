Лжеполковник выманил у женщины два миллиона

Мнимый полковник спецназа выманил два миллиона рублей у женщины. Об этом сообщает
«МВД Медиа».
Согласно версии следствия, около года назад 35-летний житель села Октябрьского в Северной Осетии познакомился на сайте знакомств с 50-летней жительницей Омска. Он представился полковником спецназа и на протяжении года общался с ней через социальные сети.
В какой-то момент мужчина попросил у нее одолжить ему деньги на лечение — ампутацию ноги после ранения. Позже он попросил деньги на восстановление сгоревшего дома. Всего она перечислила ему около двух миллионов рублей.
В определенный момент мужчина перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в управление внутренних дел по Северной Осетии с заявлением о мошенничестве.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его во Владикавказе. Он дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд взял с него обязательство о явке.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 34-летний житель Москвы заявил в полицию о том, что к нему на улице подошел неизвестный и заговорил. Они разговаривали полтора часа, после чего собеседник сообщил, что нуждается в деньгах. Заявитель принес из дома 110 тысяч рублей и отдал незнакомцу. В своем заявлении в полицию он сообщил, что не знает, почему отдал деньги, а также что чувствовал на себе силу гипноза.