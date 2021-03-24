Лжеполковник выманил у женщины два миллиона

Мнимый полковник спецназа выманил два миллиона рублей у женщины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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Согласно версии следствия, около года назад 35-летний житель села Октябрьского в Северной Осетии познакомился на сайте знакомств с 50-летней жительницей Омска. Он представился полковником спецназа и на протяжении года общался с ней через социальные сети.

В какой-то момент мужчина попросил у нее одолжить ему деньги на лечение — ампутацию ноги после ранения. Позже он попросил деньги на восстановление сгоревшего дома. Всего она перечислила ему около двух миллионов рублей.

В определенный момент мужчина перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в управление внутренних дел по Северной Осетии с заявлением о мошенничестве.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его во Владикавказе. Он дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд взял с него обязательство о явке.