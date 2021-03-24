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Злоумышленник «заминировал» банк в Петербурге при попытке ограбления

Деловая газета "Взгляд"
4 часа назад
В Петербурге грабитель передал в банк записку о «минировании» здания, чтобы украсть 10 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по городу и области.
Злоумышленник «заминировал» банк в Петербурге
Фото: ТАССТАСС
«23 марта поступило сообщение от заместителя руководителя отделения одного из банков, которая сообщила, что в 15.57 в кассовую кабину отделения банка на проспекте Просвещения, 33/1, зашел неизвестный мужчина. Он оставил записку с сообщением о якобы минировании данного отделения и требованием выдать ему 10 млн рублей. После этого, ничего не похитив, злоумышленник ушел», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Из здания эвакуировали 20 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Происшествие случилось в отделении Сбербанка, сообщили в пресс-центре Северо-Западного банка Сбербанка.
«Сотрудники банка оперативно вызвали полицию. Никто не пострадал. Денежные средства не похищены», – указали там.
В январе полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 млн рублей. Они вычислили преступника по «особенностям поведения», которые характерны для тяжелоатлета.
Происшествия,Сбербанк России,РИА Новости,Архангельская Область,Санкт-Петербург,
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