Злоумышленник «заминировал» банк в Петербурге

«23 марта поступило сообщение от заместителя руководителя отделения одного из банков, которая сообщила, что в 15.57 в кассовую кабину отделения банка на проспекте Просвещения, 33/1, зашел неизвестный мужчина. Он оставил записку с сообщением о якобы минировании данного отделения и требованием выдать ему 10 млн рублей. После этого, ничего не похитив, злоумышленник ушел», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
«Сотрудники банка оперативно вызвали полицию. Никто не пострадал. Денежные средства не похищены», – указали там.