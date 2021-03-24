В Москве 14-летний школьник скончался во время перемены

В одной из школ Москвы на перемене внезапно скончался 14-летний подросток. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: Рамблер Рамблер

Трагедия произошла 23 марта. В тот день восьмиклассник как обычно пришел в школу и чувствовал себя хорошо. Однако после обеда, разговаривая с друзьями на перемене, внезапно упал.

Врачи «скорой» не смогли спасти мальчика, он скончался до их приезда. У ребенка был врожденный порок сердца, однако подросток не жаловался на боли и жил обычной жизнью, отмечает издание.

Руководство школы смогли дозвониться до матери тинейджера, которая ушла из семьи и не занималась сыном, и сообщить о несчастье. Но женщина даже не изъявила желания приехать на похороны.