В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Москве 14-летний школьник скончался во время перемены

Алиса Селезнёва
5 часов назад
В одной из школ Москвы на перемене внезапно скончался 14-летний подросток. Об этом пишет «Московский комсомолец».
В Москве 14-летний школьник скончался во время перемены
Фото: РамблерРамблер
Трагедия произошла 23 марта. В тот день восьмиклассник как обычно пришел в школу и чувствовал себя хорошо. Однако после обеда, разговаривая с друзьями на перемене, внезапно упал.
Врачи «скорой» не смогли спасти мальчика, он скончался до их приезда. У ребенка был врожденный порок сердца, однако подросток не жаловался на боли и жил обычной жизнью, отмечает издание.
Руководство школы смогли дозвониться до матери тинейджера, которая ушла из семьи и не занималась сыном, и сообщить о несчастье. Но женщина даже не изъявила желания приехать на похороны.
«Рамблер» писал, что ранее в одной из школ Зеленограда ученица почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась.
Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители