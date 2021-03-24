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В Азербайджане случилось землетрясение

Lenta.ru
2 часа назад
В Шамахинском районе Азербайджана случилось землетрясение магнитудой 3,34. Об этом в среду, 24 марта, сообщает «Sputnik Азербайджан».
В Азербайджане случилось землетрясение
Фото: seismology.azseismology.az
Эпицентр находился на глубине восьми километров, на поверхности землетрясение не ощущалось.
Днем ранее в Азербайджане были зарегистрированы еще два землетрясения. Подземные толчки магнитудой 3 зафиксированы в Товузском районе. Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрированы в Каспийском море, эпицентр залегал на глубине 62 километров.
В феврале землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты. Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.
Происшествия,ИА Sputnik,Азербайджан,
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