В Азербайджане случилось землетрясение

В Шамахинском районе Азербайджана случилось землетрясение магнитудой 3,34. Об этом в среду, 24 марта, сообщает « Sputnik Азербайджан».

Фото: seismology.az seismology.az

Эпицентр находился на глубине восьми километров, на поверхности землетрясение не ощущалось.

Днем ранее в Азербайджане были зарегистрированы еще два землетрясения. Подземные толчки магнитудой 3 зафиксированы в Товузском районе. Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрированы в Каспийском море, эпицентр залегал на глубине 62 километров.