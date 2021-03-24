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Российский журналист рассказал о работе под бомбами НАТО

Артём Кульша
2 часа назад
НАТО бомбило Югославию по схеме классического теракта. Об этом директор представительства Россотрудничества в Белграде Евгений Баранов рассказал РИА Новости.
Российский журналист рассказал о работе под бомбами НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Баранов, как сообщал «Рамблер», — бывший корреспондент российских телеканалов. В этом качестве он освещал в том числе войну в Косове. Некоторое время назад он был назначен директором представительства Россотрудничества в Белграде.
Сегодня Баранов рассказал РИА Новости, что приехал в Сербию через Венгрию 28 марта 1999 года и в оперативном порядке получил визу для пересечения югославской границы. Ранее в тот же день там был сбит самолет F-117.
Журналист пробирался в Косово «косыми и кривыми путями и через каких-то людей». Он рассказал, что в годы войны там где угодно можно было попасть «под раздачу» от сербов, албанцев или отморозков без национальности.
«Они (авиация НАТО. — Прим. ред.) иногда всаживали одну ракету, а спустя какое-то время вторую. Это чистой воды террористический акт. Сделано по схеме классического теракта, когда закладываются две бомбы, дожидаются приезда специалистов и служб, потом взрывают вторую», — сообщил Баранов.
Происшествия,В мире,Евгений Баранов,НАТО,РИА Новости,
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