Российский журналист рассказал о работе под бомбами НАТО

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Баранов, как сообщал «Рамблер», — бывший корреспондент российских телеканалов. В этом качестве он освещал в том числе войну в Косове. Некоторое время назад он был назначен директором представительства Россотрудничества в Белграде.

Сегодня Баранов рассказал РИА Новости, что приехал в Сербию через Венгрию 28 марта 1999 года и в оперативном порядке получил визу для пересечения югославской границы. Ранее в тот же день там был сбит самолет F-117.

Журналист пробирался в Косово «косыми и кривыми путями и через каких-то людей». Он рассказал, что в годы войны там где угодно можно было попасть «под раздачу» от сербов, албанцев или отморозков без национальности.