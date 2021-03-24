Блогеров арестовали за розыгрыш с угоном такси в Москве

По словам Волк, по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл BMW стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

В тот же день они были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами. Один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон.