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Женщина в Москве украла с пенсионного счета более 700 тысяч рублей

Вечерняя Москва
8 часов назад
В столице неизвестная женщина, представившись сотрудницей пенсионного фонда, украла со счета более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 24 марта.
700 тысяч украла с пенсионного счета москвичка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что в полицию поступило сообщение о краже денег с банковского счета. Правоохранители установили, что неизвестная женщина позвонила по телефону заявителю и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она завладела реквизитами банковских карт, после чего сняла со счета 702 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.
Происшествия,Москва,
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