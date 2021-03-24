700 тысяч украла с пенсионного счета москвичка

В столице неизвестная женщина, представившись сотрудницей пенсионного фонда, украла со счета более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 24 марта.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение о краже денег с банковского счета. Правоохранители установили, что неизвестная женщина позвонила по телефону заявителю и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она завладела реквизитами банковских карт, после чего сняла со счета 702 тысячи рублей.