На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», въезд—выезд через российско-грузинскую границу закрыт из-за опасности схода лавин. По этой причине там образовалась очередь из сотен грузовиков.
Сегодня осведомленный собеседник рассказал «360», что на нейтральной территории в районе Крестового перевала между, предположительно, дальнобойщиком-турком и его коллегой из Армении возник конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой турок убил армянина.
«В пограничном управлении ФСБ РФ по Северной Осетии не подтвердили и не опровергли эту информацию. В пресс-службе погрануправления сообщили, что пока не располагают такими данными», — отмечает «360».
На прошлой неделе в центре Уфы мужчина нанес адвокату два ножевых ранения в автомобиле, после чего вытащил его оттуда и нанес еще восемь. Потерпевший скончался в результате полученных травм.
В середине марта вблизи одного из жилых домов на улице Довженко в Москве 24-летний уроженец Санкт-Петербурга напал на прохожего, нанес ему сначала множественные удары ногами в область головы, а затем молотком. Потерпевший скончался от полученных повреждений. По данным средств массовой информации, подозреваемый убил прохожего, потому что принял того за ведьму.