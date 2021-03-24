На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков

Дальнобойщик убил коллегу на границе между Россией Грузией . Об этом сообщает «360».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», въезд—выезд через российско-грузинскую границу закрыт из-за опасности схода лавин. По этой причине там образовалась очередь из сотен грузовиков.

Сегодня осведомленный собеседник рассказал «360», что на нейтральной территории в районе Крестового перевала между, предположительно, дальнобойщиком-турком и его коллегой из Армении возник конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой турок убил армянина.

«В пограничном управлении ФСБ РФ по Северной Осетии не подтвердили и не опровергли эту информацию. В пресс-службе погрануправления сообщили, что пока не располагают такими данными», — отмечает «360».

На прошлой неделе в центре Уфы мужчина нанес адвокату два ножевых ранения в автомобиле, после чего вытащил его оттуда и нанес еще восемь. Потерпевший скончался в результате полученных травм.