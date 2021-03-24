В Китае произошло сильное землетрясение

По данным Геологической службы США, толчок был на глубине в 10 километров. А, согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на глубине 30 километров.

Ближайший к эпицентру город Аксу расположен в 100 километрах, крупный город Хочэн расположен в 250 километрах. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.