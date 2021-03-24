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На северо-западе Китая произошло сильное землетрясение

Газета.Ruиещё 1
16 минут назад
Подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован в северо-западной части КНР. Его эпицентр располагался в провинции Синьцзян, передает «Свободная пресса».
В Китае произошло сильное землетрясение
Фото: ReutersReuters
По данным Геологической службы США, толчок был на глубине в 10 километров. А, согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на глубине 30 километров.
Ближайший к эпицентру город Аксу расположен в 100 километрах, крупный город Хочэн расположен в 250 километрах. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Происшествия,Землетрясение,Китай,
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