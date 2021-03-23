В России задержали участников школы террористов в колонии

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нем»). Теперь следствие намерено запрашивать у суда постановление на арест фигурантов.

В 2019 году следователи выявили в колонии школу начинающих террористов. По протекторатом начальства ИК-2 рецидивист Шахбан Гасанов создал в учреждении мусульманскую общину и провозгласил себя ее амиром. Он собирал дань с других заключенных, готовил их к джихаду и сурово карал отступников. Кроме того, в колонии работали нелегальные кол-центры. До 2013 года доход от них контролировался «блатными» заключенными. Определенный процент поступал тюремщикам в качестве взяток.