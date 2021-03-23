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В России задержали участников школы террористов одной из колоний

Lenta.ru
6 часов назад
В России задержали пять человек, причастных к делу об организации террористической ячейки в одной из колоний Калмыкии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
В России задержали участников школы террористов в колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нем»). Теперь следствие намерено запрашивать у суда постановление на арест фигурантов.
10 марта сообщалось, что суд в Калмыкии вынес приговор бывшим начальникам исправительной колонии 2 (ИК-2), покрывавшим организованную в учреждении школу для начинающих террористов. Им дали по три года и шесть месяцев колонии и восемь лет и шесть месяцев колонии с лишением званий.
В 2019 году следователи выявили в колонии школу начинающих террористов. По протекторатом начальства ИК-2 рецидивист Шахбан Гасанов создал в учреждении мусульманскую общину и провозгласил себя ее амиром. Он собирал дань с других заключенных, готовил их к джихаду и сурово карал отступников. Кроме того, в колонии работали нелегальные кол-центры. До 2013 года доход от них контролировался «блатными» заключенными. Определенный процент поступал тюремщикам в качестве взяток.
Происшествия,ФСИН,Республика Калмыкия,Россия,
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