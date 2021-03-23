В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "организация террористического сообщества и участие в нем", "террористические акты и организация их совершения" и "незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".

В августе 2020 года СК обвинил в убийстве Эльджаркиева 12 человек, мотивом преступления ведомство назвало стремление бандитов "вызвать страх" у силовиков и посеять панику среди гражданских. Фигурантам вменили организацию террористического подполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.

Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Убить его преступникам удалось в ноябре того же года в Москве, вместе с ним был застрелен его брат.