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СК завершил расследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии

РИА Новости
7 часов назад
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Ингушетия, организатором и руководителем которого является Хасан Полонкоев", - сказала она.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "организация террористического сообщества и участие в нем", "террористические акты и организация их совершения" и "незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".
В августе 2020 года СК обвинил в убийстве Эльджаркиева 12 человек, мотивом преступления ведомство назвало стремление бандитов "вызвать страх" у силовиков и посеять панику среди гражданских. Фигурантам вменили организацию террористического подполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.
Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Убить его преступникам удалось в ноябре того же года в Москве, вместе с ним был застрелен его брат.
Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Ибрагим Эльджаркиев,Светлана Петренко,СКР,МВД,Республика Ингушетия,
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