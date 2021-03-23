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Сбитые водителем Mercedes в Москве женщины умерли

Мослента
8 часов назад
Две женщины, сбитые водителем Mercedes в Москве, умерли. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.
По данным источника, одна из пострадавших скончалась по пути в больницу, вторая умерла в реанимации.
Mash сообщает, что автомобиль зарегистрирован на 24-летнего Сидикшоха Рахматова. По предварительным данным, его отец занимается фруктовым бизнесом.
О ДТП сообщалось ранее 23 марта, авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Автомобиль сначала въехал в припаркованную иномарку, в котором сидел водитель, а затем отлетел в пешеходов.
Происшествия,Видео,Москва,
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