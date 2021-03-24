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Обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском

News.ru
6 часов назад
Обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском. На месте работают оперативники. Возбуждено уголовное дело, рассказал журналистам официальный представитель СУ СК РФ по региону Александр Афонин.
Обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском
Фото:  vk.com/sledcombryansk vk.com/sledcombryansk
Следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить причину смерти младенца, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
По его данным, силовики устанавливают причастных к преступлению. Эксперты выяснят, родился ли ребёнок живым или мертворождённым. Кроме того, 23 марта два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы. ЧП произошло в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, обнаружены тела 26-летнего жителя Рузского района Мособласти и 35-летней уроженки города Камышин Волгоградской области. Предположительно, оба скончались от отравления неустановленным веществом.
Ранее, 23 марта, в одной квартир в центре Москвы нашли тела матери и сына. Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано. По словам соседей, они не видели погибших во дворе около месяца. Мужчина ранее злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти, писал NEWS.ru.
Происшествия,Александр Афонин,СКР,РИА Новости,Брянск,
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