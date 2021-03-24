Обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском

По его данным, силовики устанавливают причастных к преступлению. Эксперты выяснят, родился ли ребёнок живым или мертворождённым. Кроме того, 23 марта два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы. ЧП произошло в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, обнаружены тела 26-летнего жителя Рузского района Мособласти и 35-летней уроженки города Камышин Волгоградской области. Предположительно, оба скончались от отравления неустановленным веществом.