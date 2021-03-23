Индонезия выдаст России наркоторговца

Как пояснили в генпрокуратуре, в 2019 году в Индонезии за хранение наркотиков был осужден российский гражданин Андрей Айер, который при задержании предоставил, возможно, поддельный загранпаспорт, а дактилоскопическая идентификация не проводилась. Срок отбывания им наказания истекал 1 февраля 2020 года. Сотрудники Интерпола
с помощью дактилоскопической карты выяснили, что Айер - это Коваленко. После освобождения из тюрьмы его перевели в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Но 11 февраля 2021 года он сбежал при переводе в миграционный изолятор - и 23 февраля вновь задержан.