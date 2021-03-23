Вор в законе Рамс пожаловался в полицию на силовиков

Несколько лет назад Олег Шишканов (Шишкан), которого называют вором 1 в России и держателем «общака», выбрал Левашова одним
из своих приближенных. В 1990 году Рамс отбывал тюремный срок за незаконное хранение оружия и грабеж. В 1993 году был коронован влиятельными грузинскими «законниками» Робертом и Арсеном. Позже на Левашова и еще двух подмосковных «воров в законе» — Олега Шишканова и Темури Габуния — были заведены уголовные дела по факту незаконного хранения оружия. Однако производство по ним было приостановлено.