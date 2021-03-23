В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Легендарный вор в законе пожаловался в полицию на силовиков

Ura.Ruиещё 2
11 часов назад
Приближенный главного вора в законе Олега Шишканова, уроженец Тюмени Сергей Левашов (Рамс) попросил МВД провести проверку законности его задержания по подозрению в сбыте наркотиков. Адвокаты тюменца полагают, что силовики, задержавшие его, сфабриковали материалы.
Вор в законе Рамс пожаловался в полицию на силовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вора в законе задержали 3 марта в Подмосковье. 55-летнего Левашова подозревают в сбыте запрещенных веществ. При личном досмотре у него изъяли пакет с героином весом около семи граммов. Сам Рамс утверждает, что против него были совершены противоправные действия.
«Грубо нарушив нормы закона, сотрудники полиции специально, по надуманному поводу, в целях незаконного привлечения меня к уголовной ответственности, пользуясь своим служебным положением, сфальсифицировали собранный ими материал проверки, предоставив следователю материалы, содержащие ложные и недостоверные сведения, при этом применили в отношении меня насилие», — приводит заявление Левашова «Прайм крайм».
Адвокат Александр Боголепов попросил провести в МВД проверку на предмет законности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Левашова.
Несколько лет назад Олег Шишканов (Шишкан), которого называют вором 1 в России и держателем «общака», выбрал Левашова одним из своих приближенных. В 1990 году Рамс отбывал тюремный срок за незаконное хранение оружия и грабеж. В 1993 году был коронован влиятельными грузинскими «законниками» Робертом и Арсеном. Позже на Левашова и еще двух подмосковных «воров в законе» — Олега Шишканова и Темури Габуния — были заведены уголовные дела по факту незаконного хранения оружия. Однако производство по ним было приостановлено.
Происшествия,Воры в законе,Наркооборот,Наркотики,Олег Шишканов,Сергей Левашов,МВД,Московская Область,Тюмень,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители