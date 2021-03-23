В Турции арестовали избившего россиянку мужчину

Как ранее сообщила газета Sabah, россиянка познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир. Через некоторое время у них возникли разногласия, и Мутлу начал избивать россиянку. Истязания продолжались два дня. Женщине удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин.