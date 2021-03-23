В результате инцидента с российским дальним бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой погиб командир полка полковник Вадим Белослюдцев. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Кроме того, появились подробности спасения выжившего члена экипажа — летчик успел пристегнуться в то время, как остальные еще закреплялись в кабине.

Как сообщалось ранее, один из членов экипажа Ту-22М3 выжил, его доставили в лазарет санчасти в Шайковке.

Об инциденте с Ту-22М3 на аэродроме Шайковка стало известно ранее 23 марта. Изначально источники сообщили, что самолет разбился или совершил аварийную посадку. Позже появилась информация о том, что ЧП произошло на земле — у бомбардировщика нештатно сработали катапульты.

Погибли трое военнослужащих, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.