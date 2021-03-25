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В Сочи задержали четырех человек за вербовку адепта в "Свидетели Иеговы"

Москва24иещё 4
39 минут назад
В Сочи задержали четырех местных жителей за вербовку адепта в запрещенную в России экстремистскую организацию Свидетели Иеговы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. В отношении всех четверых фигурантов возбуждено уголовное дело по факту вовлечения мужчины в деятельность экстремистской организации.
В Сочи задержали четырех человек из "Свидетелей Иеговы"
Фото: Москва 24/Евгения СмолянскаяМосква 24/Евгения Смолянская
По известным данным, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет являются участниками местной религиозной организации, которые пропагандировали ее деятельность и принимали попытки завербовать местного жителя.
"В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в пресс-службе.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Дома у задержанного обнаружили самодельную взрывчатку, а также компоненты для изготовления СВУ.
Происшествия,СССР,Свидетели Иеговы,ФСБ,Россия,Сочи,
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