В Сочи задержали четырех человек из "Свидетелей Иеговы"

В Сочи задержали четырех местных жителей за вербовку адепта в запрещенную в Россииэкстремистскую организацию Свидетели Иеговы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. В отношении всех четверых фигурантов возбуждено уголовное дело по факту вовлечения мужчины в деятельность экстремистской организации.
Фото: Москва 24/Евгения СмолянскаяМосква 24/Евгения Смолянская
По известным данным, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет являются участниками местной религиозной организации, которые пропагандировали ее деятельность и принимали попытки завербовать местного жителя.
"В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в пресс-службе.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Дома у задержанного обнаружили самодельную взрывчатку, а также компоненты для изготовления СВУ.