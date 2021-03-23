«Найдешь меня под окном» : женщина покончила с собой из-за неразделенной любви

Пострадавшую москвичку обнаружили под Таганским тоннелем на улице Земляной Вал. Медики отвезли ее в больницу, но не смогли помочь. Женщина скончалась.

По данным «ВМ», в телефоне погибшей было несколько сообщений следующего содержания: «Сердцу не прикажешь» и «Найдешь меня под окном».