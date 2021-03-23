"Чтоб ты сдох, мразь": пассажирка такси устроила скандал

В Нижнем Новгороде пассажирка такси устроила скандал водителю, после того как тот в нарушение правил дорожного движения отвез ее детей в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний 1».

Некоторое время назад жительница города вызвала такси по детскому тарифу, не указав, что детей будет трое. Водитель приехал с одним детским креслом и сначала отказался везти семью.

Женщина убедила его — сообщила, что ее дети опаздывают на необходимые им медицинские процедуры, и пообещала оплатить штраф ГИБДД , если таковой будет выписан. В конце поездки женщина устроила водителю скандал.

«У нас массаж начался уже. Вы нас очень сильно подвели. Будьте прокляты! Мразь! Сиди дома, не езди! Сиди дома, будь проклят, чтоб ты сдох, мразь! Чтоб ты в аварию попал! Чтоб тебе все ноги переломало! Чтоб твои родители сдохли! Гнида!» — заявила она.

В январе, как сообщал «Рамблер», две жительницы Норильска вызвали автомобиль через «Яндекс.Такси». Они указали в приложении один пункт назначения, а прибывшего водителя попросили отвези в два. Он отказался. Клиентки устроили скандал из-за этого. Они оскорбляли мужчину и угрожали ему тем, что муж одной из них работает в полиции.