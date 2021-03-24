Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова, — сказала она в эфире телеканала «Дождь».

Она подчеркнула, что он должен оставаться за решёткой.

По её словам, высказывания Мохова в передаче Собчак должны стать основанием для его повторного ареста. Она уверена, что такие люди не должны получать площадку для высказываний.

Мартынова знала, что преступник появится в передаче Собчак, однако не знала, что ведущая и скопинский маньяк будут подробно общаться и «сидеть друг напротив друга».

Как писал NEWS.ru, Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти около четырёх лет (1296 дней) в качестве секс-рабынь.