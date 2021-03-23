10 погибших: кадры с места трагедии в супермаркете

В результате стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, погибли 10 человек, передает телеканал Denver7. Одной из жертв стрельбы стал 51-летний сотрудник полиции Эрик Талли, он был первым, кто прибыл на место происшествия спустя несколько минут после первых звонков в экстренные службы.