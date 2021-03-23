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10 погибших: кадры с места трагедии в супермаркете

Газета.Ru
1 час назад
В результате стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, погибли 10 человек, передает телеканал Denver7. Одной из жертв стрельбы стал 51-летний сотрудник полиции Эрик Талли, он был первым, кто прибыл на место происшествия спустя несколько минут после первых звонков в экстренные службы.
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
1/12 Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: David Zalubowski/AP
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Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
2/12 Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Фото: Joe Mahoney/AP
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
3/12 Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: Kevin Mohatt/Reuters
Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
4/12 Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: Kevin Mohatt/Reuters
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Женщина, успевшая выбежать с сыном из супермаркета King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, во время стрельбы, 22 марта 2021 года
5/12 Женщина, успевшая выбежать с сыном из супермаркета King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, во время стрельбы, 22 марта 2021 года
Фото: Alyson McClaran/Reuters
Сотрудники полиции на парковке супермаркета в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
6/12 Сотрудники полиции на парковке супермаркета в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Фото: Kevin Mohatt/Reuters
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
7/12 Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: Cecil Disharoon via Reuters
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Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
8/12 Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Фото: Joe Mahoney/AP
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
9/12 Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: Alyson McClaran/Reuters
Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
10/12 Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: David Zalubowski/AP
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Полиция во время следственных действий в одном из домов Боулдера, штат Колорадо, после стрельбы в супермаркете King Soopers, 22 марта 2021 года
11/12 Полиция во время следственных действий в одном из домов Боулдера, штат Колорадо, после стрельбы в супермаркете King Soopers, 22 марта 2021 года
Фото: Alyson McClaran/Reuters
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
12/12 Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Фото: David Zalubowski/AP
В офисе прокурора сообщили, что предполагаемый стрелок задержан, с ним ведутся следственные действия. На месте происшествия журналисты видели, как полиция выводила из здания человека с голым торсом и окровавленной ногой в наручниках. Мотивы преступника пока не установлены.
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