Ребёнок из Уфы выжил после падения с 12 этажа

Врачи прооперировали ребёнка, который выпал из окна 12 этажа многоквартирного дома в Уфе, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно данным ведомства, пострадавшего доставили в городскую больницу.

Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлую сочетанную травму. Вчера он был прооперирован, — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время медики оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.

Следственные органы и сотрудники правоохранительных органов пока никак не прокомментировали случившееся и не рассказали о причинах падения ребёнка, передаёт РИА Новости.

Видео инцидента опубликовал ряд Telegram-каналов. На кадрах видно, как ночью ребёнок в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. После падения он попытался сесть. Некоторые СМИ сообщают, что пострадавшему шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.