В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ребёнок из Уфы выжил после падения с 12 этажа

News.ruиещё 1
3 часа назад
Врачи прооперировали ребёнка, который выпал из окна 12 этажа многоквартирного дома в Уфе, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Ребёнок из Уфы выжил после падения с 12 этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным ведомства, пострадавшего доставили в городскую больницу.
Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлую сочетанную травму. Вчера он был прооперирован, — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время медики оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.
Следственные органы и сотрудники правоохранительных органов пока никак не прокомментировали случившееся и не рассказали о причинах падения ребёнка, передаёт РИА Новости.
Видео инцидента опубликовал ряд Telegram-каналов. На кадрах видно, как ночью ребёнок в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. После падения он попытался сесть. Некоторые СМИ сообщают, что пострадавшему шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.
Как писал NEWS.ru, 18 марта в гостинице «Савой» в центре Москвы произошёл инцидент: там из окна третьего этажа выпал молодой человек.
Происшествия,МВД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители