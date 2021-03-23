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Тела матери и сына обнаружили в квартире в центре Москвы

News.ru
42 минуты назад
Трупы двух человек, матери и сына, нашли в одном из домов в центре столицы.
Тела матери и сына обнаружили в квартире в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано.
По словам соседей, они не видели погибших во дворе около месяца. Мужчина ранее злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти, передаёт «МК».
Как писал NEWS.ru, жительницу Красноярска подозревают в убийстве любовника. Женщина прятала расчленённое тело сожителя в холодильнике. По данным пресс-службы управления СК по региону, кровавый инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 марта. 39-летняя женщина и её 27-летний сожитель распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла оппоненту смертельный удар ножом в область груди. Спустя 8 дней, чтобы скрыть труп, женщина расчленила тело, расфасовала по пакетам и убрала в холодильник.
Происшествия,Москва,
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