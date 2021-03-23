Тела матери и сына обнаружили в квартире в Москве

Трупы двух человек, матери и сына, нашли в одном из домов в центре столицы.

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Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано.

По словам соседей, они не видели погибших во дворе около месяца. Мужчина ранее злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти, передаёт «МК».