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Детей с места схода лавины в Хибинах эвакуируют снегоходами

RT на русскомиещё 2
3 часа назад
Детей, оказавшихся в месте схода снежной лавины в Мурманской области, эвакуируют на снегоходах, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Детей с места схода лавины в Хибинах эвакуируют снегоходами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сейчас идёт эвакуация детей снегоходами до точки сбора», — написал Чибис на своей странице «Вконтакте».
По его словам, от точки сбора детей повезут на автобусе в Мончегорск, где для них готовы места размещения, питание и медицинская помощь.
Он отметил, что лагерь находился в труднодоступном месте, спасатели прорывались к нему всю ночь.
Ранее сообщалось, что спасательный вертолёт не смог приземлиться в месте схода снежной лавины в горах Мурманской области.
Сход лавины произошёл в районе ручья Маннепахк вечером 22 марта. Как сообщали в СК, в туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.
Утром 23 марта стало известно, что девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей, скончалась.
Происшествия,Андрей Чибис,Мурманская Область,
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