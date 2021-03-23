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Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске признал вину

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
3 часа назад
Житель Приморья, обвиняемый в захвате заложницы в офисе микрокредитной организации в Северодвинске, признал вину, но отказался от дачи показаний, сообщили в региональном СУ СК.
Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске признал вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следователи предъявили обвинение жителю деревни Лая, ему инкриминируют вооруженный захват заложника, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и незаконную переделку огнестрельного оружия, передает РИА «Новости».
«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Также в ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной в ходе допроса показания найдут подтверждение», – сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника, совершенный с применением оружия»)». Напомним, 11 марта злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, потребовав сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали и передали сотрудникам полиции.
После стало известно, что суд арестовал подозреваемого в захвате заложника на два месяца. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Происшествия,Росгвардия,СКР,РИА Новости,Северодвинск,
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