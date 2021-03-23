Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске признал вину

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили
уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника, совершенный с применением оружия»)». Напомним, 11 марта злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел
в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, потребовав сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии
убедил подозреваемого разрядить
обрез, после чего последнего задержали и передали сотрудникам полиции.