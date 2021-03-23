В США неизвестный расстрелял 10 человек в супермаркете

В Колорадо неизвестный стрелок открыл огонь по посетителям супермаркета, а затем по полицейским, прибывшим по сигналу тревоги, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ. На данный момент известно о 10 погибших, подозреваемый ранен, его задержали.

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Трагедия произошла 22 марта в городе Боулдер. Первые выстрелы прозвучали на парковке супермаркета, где позже было найдено тело одного из погибших. Затем стрелок зашёл в магазин и устроил стрельбу в помещении. Очевидцы вызвали полицию. Одним из первых на место ЧП приехал 51-летний полицейский Эрик Талли. Он погиб. Двое офицеров, прибывшие на подмогу, получили ранения. Стрелка задержали. Его с окровавленной ногой и без рубашки вывели из здания супермаркета в наручниках.

Ситуацию прокомментировал окружной прокурор Майкл Догерти. Он заявил, что сделает всё возможное для того, чтобы справедливость восторжествовала. Шеф полиции Боулдера Марис Херольд выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил всех полицейских, оперативно отреагировавших на вызов.

Личность стрелка и его мотивы в настоящее время устанавливаются.