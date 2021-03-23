В Омске водитель автобуса умер во время движения

По данным следствия, инцидент произошел вечером в субботу, 20 марта. Транспорт двигался по маршруту 110 «Улица Бархатовой — Железнодорожный вокзал». Внезапная смерть 59-летнего шофера не привела к ДТП. Другие подробности не приводятся.