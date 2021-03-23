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В России водитель автобуса умер во время движения

Lenta.ruиещё 6
4 часа назад
Водитель автобуса в Омске умер во время движения. Следователи проводят проверку, сообщили «СуперОмску» в региональном Следственном комитете России.
В Омске водитель автобуса умер во время движения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На перекрестке улиц Менделеева и Заозерной прямо во время движения скончался водитель муниципального автобуса», — сказали в ведомстве.
По данным следствия, инцидент произошел вечером в субботу, 20 марта. Транспорт двигался по маршруту 110 «Улица Бархатовой — Железнодорожный вокзал». Внезапная смерть 59-летнего шофера не привела к ДТП. Другие подробности не приводятся.
Согласно предварительному заключению экспертов, на теле не обнаружено следов насилия. Точная причина смерти выясняется.
В октябре прошлого года в Петербурге водитель умер за рулем фуры. Машина проехала с трупом еще два километра, столкнулась с легковушкой и врезалась в ограждение.
Происшествия,СКР,Россия,Омск,
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