Что известно о ЧП с лавиной в Мурманской области

Девочка 2008 года рождения погибла в результате схода лавины с горы Маннепакх в районе посёлка Имандра Мурманской области . Она находилась в составе туристической группы из Санкт-Петербурга . изнь остальных участников похода вне опасности. По данным следствия, туристы двигались по самостоятельно спланированному лыжному маршруту. Региональная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, при этом СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребёнка.

Фото: РИА Новости © МЧС РФ РИА Новости © МЧС РФ

В понедельник, 22 марта, стало известно, что в районе посёлка Имандра Мурманской области группа туристов из Санкт-Петербурга на необорудованном маршруте попала под обрушение снежного карниза. По данным местных СМИ, с горы Маннепакх «сошла снежная шапка». В результате инцидента погибла несовершеннолетняя девочка.

«В 18:00 от зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга поступила информация, что в результате схода снежной массы в районе посёлка Имандра под снегом находится несовершеннолетний ребёнок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительное», — говорилось в сообщении областного МЧС.

При этом ТАСС со ссылкой на спасателей указал, что группа туристов состояла из 16 человек, 13 из которых — несовершеннолетние дети.

Для оказания помощи выдвинулись 53 спасателя, в том числе расчёт кинологов, 18 единиц техники и 11 снегоходов. Также на место ЧП направились представители регионального Следственного комитета . Параллельно с этим в ведомстве начали проверку возможных нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с участием детей.

Кроме того, прокуратура Мурманской области начала собственную проверку по факту случившегося. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Дано поручение прокурору города Оленегорска о проведении проверки по факту попадания группы туристов, в числе которых могут быть несовершеннолетние, под сошедшую в районе станции Имандра снежную массу», — говорится в заявлении.

Также указывалось, что прокурор Оленегорска координирует действия Мончегорского и Кировского аварийно-спасательных отрядов.

Позднее стало известно, что ребёнок был найден, но спасти его не удалось.

«Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла», — сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

После этого в ведомстве открыли уголовное производство по факту случившегося.

«Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка 2008 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Вдобавок следователи указали, что тургруппа двигалась на лыжах по «самостоятельно спланированному маршруту», который проходил в нескольких километрах от станции Имандра в Оленегорском районе.

При этом в Telegram-канале Mash появилась непроверенная информация о том, что трагедия могла произойти по вине организаторов тургруппы, которые заявили один лыжный маршрут, но отправились по другому, необорудованному.

Между тем губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что под снежный завал попали трое подростков.

«Двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное — вывезти остальных детей. К ним пробиваются спасатели. Связь с группой установлена», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Гибель людей при сходах лавин в России в 2021 году

Отметим, что с начала 2021 года на территории России зафиксировано уже несколько случаев гибели людей при сходе лавин.

Так, 8 января снежная масса сошла в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», в результате чего несколько небольших строений оказались погребены под снегом. Инцидент обернулся гибелью семейной пары и их ребёнка, также тяжёлые травмы получил 15-летний подросток.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование произошедшего на контроль в центральном аппарате ведомства. Там возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая смерть двух лиц), задержав трёх оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Норильска, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города и двух главных специалистов отдела муниципального контроля горадминистрации.