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При сходе лавины в Мурманской области погиб ребенок

РИА Новости
16 часов назад
Ребенок из туристической группы, которого завалило снегом в Мурманской области, погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ребенок погиб под лавиной в Мурманской области
Фото: МЧС РоссииМЧС России
Информация о сходе снежной массы в районе поселка Имандра поступила спасателям вечером в понедельник от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга.
МЧС РФ Сообщало, что при сходе снежной массы под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались, состояние удовлетворительное.
"Девочка погибла", - сказал собеседник агентства.
Происшествия,Новости регионов,МЧС,РИА Новости,Мурманская Область,
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