Экс-глава отдела «К» ФСБ признал получение крупной взятки

Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля 2019 года, а 15 мая 2019 года исключен из списка личного состава части (начал службу в 2009 году). За период службы взысканий не имел, следует из материалов дела. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признан совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин
, который инвестирует в строительство жилых домов в столице, а также Игорь Ткач
, являвшийся ранее руководителем департамента по надзору за долевым строительством в правительстве Москвы
(заявил к Черкалину исковые требования на сумму около 320 млн рублей).