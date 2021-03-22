Присяжные поймали с поличным воровку в московском суде

По данным издания, когда присяжные находились в зале суда, в комнату на третьем этаже здания, где они оставили свои личные вещи, из коридора проникла женщина — дверь в помещение оказалась не заперта. Злоумышленница попыталась похитить ценности из одной из сумок, однако в этот момент в комнату вернулись народные заседатели.