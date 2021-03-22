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Присяжные поймали с поличным воровку в московском суде

Мослента
17 часов назад
Члены коллегии присяжных, участвующие в рассмотрении одного из дел в Тверском суде Москвы, поймали воровку, которая пыталась украсть их вещи. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает «Московский комсомолец».
Присяжные поймали с поличным воровку в московском суде
Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»
По данным издания, когда присяжные находились в зале суда, в комнату на третьем этаже здания, где они оставили свои личные вещи, из коридора проникла женщина — дверь в помещение оказалась не заперта. Злоумышленница попыталась похитить ценности из одной из сумок, однако в этот момент в комнату вернулись народные заседатели.
Присяжные вызвали полицию и решили на время закрыть пойманную с поличным воровку в помещении. Как оказалось, 22 марта злоумышленница должна была присутствовать на заседании по своему уголовному делу — женщину обвиняют в краже. Однако заседание отложили, и она захотела осмотреть другие кабинеты в здании.
Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
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