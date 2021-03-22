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СМИ: в подмосковной Балашихе произошел взрыв бытового газа

ТК «Звезда»
1 час назад
В подмосковной Балашихе произошел взрыв бытового газа. По данным СМИ, причиной стал скачок давления.
В Балашихе произошел взрыв бытового газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительной информации, повреждения получили сразу несколько домов. СМИ сообщают о двоих пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Происшествия,МВД,Балашиха,
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