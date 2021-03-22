Пять человек погибли при подрыве смертника в Китае

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в результате подрыва смертника в Гуанчжоу
на юге Китая
. Об этом заявили местные полицейские.
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Согласно информации стражей порядка, взрыв прогремел в 15:00 по московскому времени. Подозреваемым является 59-летний мужчина, который пронес взрывное устройство в здание.
Там проводилось заседание местного сельского комитета. Возможной причиной инцидента назвали изъятие у подозреваемого земельного участка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.
Ранее власти Венесуэлы сообщили о теракте на газовом заводе. Сейчас там идет ремонт, информации о пострадавших и погибших не поступало.