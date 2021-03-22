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Пять человек погибли при подрыве смертника в Китае

Москва24
4 часа назад
Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в результате подрыва смертника в Гуанчжоу на юге Китая. Об этом заявили местные полицейские.
Пять человек погибли при подрыве смертника в Китае
Фото:  телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Согласно информации стражей порядка, взрыв прогремел в 15:00 по московскому времени. Подозреваемым является 59-летний мужчина, который пронес взрывное устройство в здание.
Там проводилось заседание местного сельского комитета. Возможной причиной инцидента назвали изъятие у подозреваемого земельного участка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.
Ранее власти Венесуэлы сообщили о теракте на газовом заводе. Сейчас там идет ремонт, информации о пострадавших и погибших не поступало.
Происшествия,В мире,Гуанчжоу,Китай,
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