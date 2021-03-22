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Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя под Донецком

Lenta.ru
18 часов назад
В поселке Трудовские в Петровском районе Донецка снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил мирного жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя под Донецком
Фото: ReutersReuters
По его словам, убитому мужчине был 71 год. «Тело не могут вывезти, ВСУ продолжают вести прицельный огонь по группам эвакуации», — заявил репортер.
Официальной информации о произошедшем в настоящий момент нет.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли боевики запрещенной в России группировки «Правый сектор». «По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — уточнил Осадчий.
В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют обе стороны конфликта.
Происшествия,Яков Осадчий,Правый сектор,Министерство обороны,НАТО,ОБСЕ,Донецк,Украина,
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