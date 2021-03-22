Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя под Донецком

Ранее официальный представитель оборонного ведомства
самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил
, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли боевики запрещенной в России группировки «Правый сектор»
. «По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор"
, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — уточнил Осадчий
.