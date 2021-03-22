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Пропавший в тайге спасся благодаря старому кнопочному телефону

Lenta.ru
23 минуты назад
Животновод из Тувы Айдаш Сарыглар провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону. Его историю опубликовала «Комсомольская правда».
Пропавший в тайге спасся благодаря старому кнопочному телефону
Фото: Служба ГО и ЧС по Республике ТуваСлужба ГО и ЧС по Республике Тува
12 марта мужчина отправился в соседнее село Ээрбек по делам. Несмотря на сильную метель, он выехал, не взяв с собой ничего, кроме мобильного телефона. Его тетя Полина Васильевна рассказала, что одет он был очень тепло. На нем была зимняя куртка, ватные штаны и валенки из натуральной шерсти.
К вечеру Сарыглар так и не появился дома. При этом говорится, что такое бывало часто, так как мужчина любил иногда оставаться у друзей. 13 марта тете позвонили из администрации района, заявив, что ее племянника разыскивают спасатели и что он заблудился в тайге. «Я была не просто удивлена, это меня шокировало. Как же так? Ведь для него окрестности как родной дом. Он знает каждый овраг здесь. Сказали, что из-за плохой погоды потерял ориентиры, что будут искать», — отметила она.
В сельсовете рассказали, что к поискам подключили снегоходы и лошадей. Сарыглар выходил на связь по телефону два раза в день, пытаясь описать местность. Спасатели использовали беспилотники с тепловизорами.
По словам Полины Васильевны, мужчина все это время ничего не ел, а только жевал снег. По мобильной связи быстро определить его местоположение не удавалось. Однако в очередной раз, когда он позвонил, они смогли зафиксировать координаты.
В момент спасения Сарыглар уже не мог идти, а только полз по земле. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии с сильным обморожением ног и истощением. Уточняется, что с родственниками он пообщался по видеосвязи.
В 2018 году 65-летний мужчина заблудился во время прогулки со своим бультерьером и 18 дней блуждал по тайге. Его искали волонтеры-поисковики, полицейские, спасатели, водолазы и местные жители — всего более 100 человек. Было осмотрено 124 километра территорий.
Происшествия,Комсомольская правда,Республика Тыва,
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