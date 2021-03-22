Пропавший в тайге спасся благодаря старому кнопочному телефону

Животновод из Тувы Айдаш Сарыглар провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону. Его историю опубликовала « Комсомольская правда ».

Фото: Служба ГО и ЧС по Республике Тува Служба ГО и ЧС по Республике Тува

12 марта мужчина отправился в соседнее село Ээрбек по делам. Несмотря на сильную метель, он выехал, не взяв с собой ничего, кроме мобильного телефона. Его тетя Полина Васильевна рассказала, что одет он был очень тепло. На нем была зимняя куртка, ватные штаны и валенки из натуральной шерсти.

К вечеру Сарыглар так и не появился дома. При этом говорится, что такое бывало часто, так как мужчина любил иногда оставаться у друзей. 13 марта тете позвонили из администрации района, заявив, что ее племянника разыскивают спасатели и что он заблудился в тайге. «Я была не просто удивлена, это меня шокировало. Как же так? Ведь для него окрестности как родной дом. Он знает каждый овраг здесь. Сказали, что из-за плохой погоды потерял ориентиры, что будут искать», — отметила она.

В сельсовете рассказали, что к поискам подключили снегоходы и лошадей. Сарыглар выходил на связь по телефону два раза в день, пытаясь описать местность. Спасатели использовали беспилотники с тепловизорами.

По словам Полины Васильевны, мужчина все это время ничего не ел, а только жевал снег. По мобильной связи быстро определить его местоположение не удавалось. Однако в очередной раз, когда он позвонил, они смогли зафиксировать координаты.

В момент спасения Сарыглар уже не мог идти, а только полз по земле. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии с сильным обморожением ног и истощением. Уточняется, что с родственниками он пообщался по видеосвязи.