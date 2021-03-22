"19 марта мужчина, находясь на Котельнической набережной, подошел к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции и, угрожая предметом, похожим на нож, высказал в адрес сотрудника угрозу его применения. Несмотря на требования сотрудника о прекращении противоправных действий, мужчина продолжил размахивать ножом и преследователь инспектора, после чего скрылся. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")" - сказала она.