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Москва

Италия выдала российского бизнесмена, который довел фирму до банкротства 

ТАСС 1 час назад
Италия выдала России обанкотившего фирму бизнесмена
Фото: Reuters
Италия выдала российского предпринимателя, который довел фирму до банкротства с долгами в 2,8 млрд руб. и поселился в Альпах. Как сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры, в России владелец сети шинных центров Андрей Смышляев был объявлен в розыск по обвинению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

"По версии следствия, в декабре 2015 года в Уфе Смышляев, являясь непосредственным руководителем компании "Трек", совершил действия, заведомо повлекшие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей перед кредиторами, в том числе перед УФНС России по Республике Башкортостан, путем безвозмездного отчуждения товарно-материальных ценностей", — сообщили в надзорном ведомстве. В марте 2016 года ООО "Трек" было призвано банкротом.

Во втором эпизоде обвинения говорится, что в 2014-2015 годах. Смышляев, возглавляя принадлежащую ему фирму ООО "Русшина-Тюмень", ввел компанию "Нокиан-шина" (с которой было заключено дистрибьютерское соглашение) в заблуждение о невозможности осуществить оплату в установленный срок за переданную продукцию и вывел из "Русшина-Тюмень" денежные средства и объекты недвижимости, завладев имуществом "Нокиан шина", а впоследствии совершил ряд операций, в результате которых имущества "Русшина-Тюмень" стало недостаточно для удовлетворения требований кредитора на 1,1 млрд рублей.
Смышляев был объявлен в международный розыск и в мае 2019 года был задержан в городе Комо (центр Ломбардии на берегу озера возле Альп). В июне 2019 года Генпрокуратура России направила в Италию запрос о его выдаче. В феврале 2021 года было принято решение о его выдаче и министр юстиции Италии дал согласие на экстрадицию.
В сопровождении спецконвоя Андрей Смышляев будет доставлен в Москву.
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Происшествия , Андрей Смышляев , Генпрокуратура РФ , Башкортостан , Италия , Уфа
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